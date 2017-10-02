Tarımda sürdürülebilirliği sağlama projesine AB onayı

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BİLECİK (AA) - Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tarımsal uygulamaların oluşturduğu çevresel risklerin azaltılması, doğru sulama, gübreleme, zirai mücadele uygulamalarının benimsetilmesi ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlayan 149 bin 97 avro bütçeli projeye Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı onay verdi.

"Eco-Friendly Farming For Future" adlı proje ile "2017 Yılı Erasmus + KA2 Mesleki Eğitim Programı Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar" başlığıyla yapılan başvuru, ön değerlendirmeyi geçerek 206 proje arasına kaldı, ardından da bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan inceleme neticesinde kabul edilen 26 proje arasına girerek hibe almaya hak kazandı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız, AA muhabirine, projenin uygulayıcısı ve koordinatörünün kendileri olacağını dile getirerek, "Yerel ortaklarımız Valilik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Projede Sloven Ziraat ve Ormancılık Enstitüsü (Slovenya), Granada Tarım Çiftçileri Birliği (İspanya), Centro Operasyonel ve Teknoloji Merkezi COTR (Portekiz), Tarım Bakanlığı Tarımsal Danışmanlık Merkezi (Hırvatistan) de yabancı ortak olarak yer alacaklar." dedi.

- Aylarca sürdürülen hizmetin sonucu

Sakarya Nehri çevresinde belirlenen pilot bölgede sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi amacıyla başlattıkları çalışmayı uluslararası bir projeye dönüştürdüklerini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Yerel ve yabancı ortaklarımız ile ortak sorunların tespit edileceği, çözümlerin üretileceği, çiftçi ve teknik personel eğitimi konusunda kullanılmak üzere ortak müfredat ve eğitim modülü oluşturulacak. Bu sayede ilimiz ve ülkemiz tarımına büyük katkı sağlanacak. Proje kapsamında İlimizde uluslararası toplantılar, ortak arazi incelemeleri, ulusal konferanslar, Yalova'dan bölgesel ve Ankara’da ulusal proje tanıtım toplantıları düzenlenecek. Proje, ilimiz ve tarımsal üretiminin tanıtımına da katkı sağlayacak. Gelinen nokta aylarca sürdürülen arazi ve büro çalışmalarının bir sonucudur."

