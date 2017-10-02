Karadenizli balıkçılar ilk ayda umduklarını bulamadı

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ORDU (AA) - Avlanma yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, ilk aylarında umduklarını bulamadı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunda ilk ayın hüsranla geçtiğini söyledi.

Özellikle palamut azlığının kendilerini şaşırttığını dile getiren Karadeniz, "Geçen yıllarla kıyaslandığında palamut avcılığı gerçekleştiremedik. Durum böyle olunca birçok tekne kıyıya boş döndü. Hava şartları da buna eklenince ilk ayımızda umduğumuzu bulamadık." dedi.

Karadeniz, şu ana kadar sadece 300 kasa çingene palamudu, 200 kasa istavrit, 350 kasa hamsi avı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu sayının geçen yıllara oranla çok düşük olduğunu dile getirdi.

Balık az olunca tezgahların boş kaldığını, fiyatların da yükseldiğini kaydeden Karadeniz, "Bundan sonraki ümidimiz hamsi. Deniz suyunun soğumasıyla hamsi avının artmasını bekliyoruz. İnşallah palamut ve istavritte göremediğimiz bolluğu hamside görürüz. Aksi durumda hepimizi kötü bir sezon bekliyor olacak." diye konuştu.

Ünal Karadeniz, geçen sezonun ilk ayında 500 bin liralık balık satışı yaptıklarını, bu sezonun ilk ayındaki kazançlarının ise sadece 60 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise av sezonunun ilk aylarının çok kötü geçtiğini belirterek, "Bol ve bereketli başlangıç düşünürken hiçbir şey beklediğimiz gibi olmadı. Denizden istediğimizi alamayınca fiyatlar da yüksek oldu. Vatandaş henüz ucuz balık tüketmeye başlamadı. Şu anda palamudun tanesi 10 ile 20 lira arasında değişiyor. İstavritin kilosu 10, hamsinin ise 20 lira." dedi.

Aydemir, bazı Karadeniz illerinde avlanan balık miktarının zaman zaman arttığını ancak bunun da yetersiz olduğunu söyledi.







