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MARDİN (AA) - Bandırmalı Sanatçı Sibel Süreyya Aytekin'in, Mardin'de "Cam altı resim" sergisi açtı.

Mardin Müzesi salonunda açılan aralarında Mardinle özdeşleşmiş "şahmeran" figürü ve eski masal kahramanlarının resminin cam altına işlenmiş olduğu eserlerin yer aldığı sergi 8 Ekim'e kadar açık kalacak.

Serginin açılışına katılan Vali Mustafa Yaman, Mardin Müzesi'nde her ay farklı sanatçıların eserlerinin sergilendiğini söyledi.

Mardin'in turizm potansiyeline değinen Yaman, "İlimize huzur geldikçe sanatçılar da kentte eserlerini sergiliyor. Dışarıdan gelen misafirlerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. Bu durum esnafımızı mutlu ediyor." dedi.

Sanatçı Aytekin, Mardin'de ilk defa bir sergi açtığını söyledi.

Mardin'de çok güzel karşılandığını kaydeden Aytekin, "Kendimi en güvende hissettiğim tek kent Mardin. Hem insanları çok güzel hem ortam çok güzel. Huzur ve emniyet var. Her şey çok güzel burada." diye konuştu.

