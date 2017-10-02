Kars'ta bulunan 6 tank topu mermisi imha edildi

KARS (AA) - Kars'ta bulunan patlamamış 6 tank topu mermisi imha edildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gelirli köyü mevkisinde hayvanlarını otlatan bir vatandaş tarafından askeri mühimmat bulundu.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak mermileri inceledi.
İncelemeler sonrası mermilerin 90 milimetrelik tank mühimmatı olduğu tespit edildi.
Harf ve rakamlarının silik olduğu belirlenen patlamamış 6 mermi, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.