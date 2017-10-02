Eylül ayı ihracat rakamları

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya'nın eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111,3’lük artış göstererek, 377 milyon 298 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı ihracatının Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklandığını hatırlatarak, en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında en yüksek ihracat artışını yüzde 111,3 ile Sakarya'nın gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kentin eylül ayı ihracat değerlerinin 377 milyon 298 bin dolar olduğunu aktaran Kösemusul, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı ayına göre kıyaslandığında yüzde 111,3’lük bir artışla, ihracatçı iller sıralamasında eylül ayında en fazla ihracat yapan kentimizle gurur duyuyoruz. Geçen aya göre baktığımızda da yüzde 37,1'lik artış gerçekleştiren ilimiz iş dünyasını tebrik ediyor, bize bu gururu tekrar tekrar yaşattıkları için de teşekkür ediyorum. İlimiz, en fazla ihracat yapan iller arasında hem geçen yıl hem de geçen aya göre iki basamak yükselerek 7. sırada yer aldı. Sakarya ülke ekonomisinin yükünü sırtlanan önemli bölgelerden biri olarak koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Biliyoruz ki büyümenin yolu üretmekten geçiyor. Biz iş dünyamızın gücüyle, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz."