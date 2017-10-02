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Bolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 14:52

BOLU (AA) - Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde bulunan Akpınar Park'ta Recep A. (16), kavga ettiği kişi tarafından bıçakla karın boşluğundan yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Recep A. ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, Recep A'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.


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