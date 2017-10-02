ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

02 Ekim 2017 Pazartesi, 14:59

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, farklı meslek gruplarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 9 YARALI
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE SU JETİ VE FLYBOARD ŞAMPİYONASI