Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, farklı meslek gruplarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.