Yolalan Belde Belediyesine görevlendirme

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca Bitlis'in Yolalan Belde Belediye Başkan Vekiliğine, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan görevlendirildi.

Belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği Yolalan Beldesi'ne gelen Özkan, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinleyen Özkan, belediyenin tüm imkanlarını halkın hizmetine sunmak için çalışacaklarını söyledi.

İlk etapta beldenin sorun ve sıkıntılarını tespit edip, aciliyet durumuna göre çalışma yürüteceklerini belirten Özkan, "Beldenin alt ve üst yapı sorunları başta olmak üzere tüm sorun ve sıkıntılara kalıcı çözüm getirmek için çalışacağız" dedi.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan DBP'li eski Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca Bitlis eski Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Yolalan Belde Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Güzel'in, Iğdır'ın Karakoyunlu Kaymakamlığı'na atanmasının ardından Yolalan Belde Belediye Başkan Vekilliğine Tatvan Kaymakamı Özkan görevlendirildi.