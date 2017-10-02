Muş'ta göçerlerin renkli yaşamı

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MUŞ (AA) - Muş'ta kiraladıkları yaylalarda sonbahar mevsimine kadar konaklayan göçerler, zorlu ve bir o kadar da renkli yaşamlarıyla dikkati çekiyor.

Korkut ilçesine bağlı Tan köyü kırsalında çadırlarda konaklayan göçerler, yayladaki koyunlardan sağdıkları sütlerden peynir yaparak ve bunları satarak geçimlerini sağlıyor.

Yayladaki besicilerden Kasım Çelik, yaptığı açıklamada, Siirt'ten 5 ay önce Muş'a geldiğini ve burada kiraladığı yaylada konakladıklarını anlattı.

Yıl boyunca çadırda kaldıklarını belirten Çelik, "Yazın bu bölgeye geliyoruz kışın da sıcak olduğu için Siirt'e dönüyoruz. Tüm yaşantımız çadırlarda geçiyor. Sadece düğünlerimizi akrabalarımızın yanında yapıyoruz. Yerimiz ve yurdumuz olmadığından göçebe olarak hayatımıza devam ediyoruz." dedi.

Çelik, yaylada kaldıkları süre içerisinde her ailenin yaklaşık 4 ton peynir ürettiğini dile getirdi.

Besicilerden Gülizar Yıldız (60) da 50 yıldır yaylada yaşamını sürdürdüğünü anlatarak, "Çocuk yaşta ailemle yaylaya çıktım. Yaylada erken saatlerde kalkıp çadırların önünü temizliyorum, hayvan sağıyorum ve daha birçok işi yapıyorum. Akşama kadar yaylada gelin, torun ve çocuklarımla çadırlarda kalıyoruz." diye konuştu.