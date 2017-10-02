Eylül ayı dış ticaret verileri

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracat artışının, üretim artışının işareti olduğunu belirterek, bunu ekonomi açısından olumlu bir gelişme olarak gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Eylül ayında ihracatın geçen yıla göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 849 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 30,7 artarak 19 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, "Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan12 aylık ihracatımız ise 153 milyar 536 milyon dolar oldu. İhracat artışları, üretim artışlarının işareti olduğundan ekonomimiz için olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki yüzde 85’lik artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki gevşemeyle eylül ayında ithalat artışında bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. İhracatımız da artıyor ancak yeterli seviyede değil, ithalat artış hızının gerisinde kalıyor. Geçen aya göre ihracatımızdaki artış hızının kesildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dış ticaret açığında 8 milyar 144 milyon dolar ile tekrar yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Yüksek dış ticaret açığının cari açığı etkilemesi yönünden dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eylül ayında en fazla ihracat 1 milyar 779 milyon dolarla yine otomotiv sektöründen geldi. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı. İlk dokuz aylık dönemde ise yüzde 24,3 arttı."