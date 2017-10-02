Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan kadın adliyeye sevk edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da çekilen röntgen filminde midesinde kokain dolu 78 kapsül bulunduğu tespit edilen Venezuela uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4 gün önce Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan ve midesinde içinde kokain bulunan 78 kapsül tespit edilen Maria Rodriguez (29), Sema Yazar Semt Polikliniğinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Rodriguez, işlemlerin ardından "Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kadının yuttuğu kapsüllerde toplam 880 gram kokain bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin, emniyette alınan ifadesinde 5 bin dolar karşılığında kapsülleri yutarak Türkiye'ye sokmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.
Zürih-Antalya seferini yapan uçaktaki Venezuela uyruklu Rodriguez'in uyuşturucu kuryesi olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi 29 Eylül'de havalimanında gözaltına almıştı. Üzerinde ve valizlerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanılmayan kadının götürüldüğü hastanede röntgeni çekilmiş, midesinde kokain dolu 78 kapsül tespit edilmişti.