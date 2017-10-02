Dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu

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BOLU (AA) - Bolu'da, elektronik cihaz tamiri yapan bir kişinin dikkati sayesinde ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bulundu.

Beşkavaklar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otopark girişinde bulunan ATM'den para çekmek isteyen Osman Kalay, bu sırada kart giriş kısmında bir aparat olduğunu farketti.

Kalay, bunun üzerine durumu polise ve banka yetkililerine bildirdi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ATM’nin kart girişinin tuhaf olduğunu görünce durumdan şüphelendiğini belirterek, "Diğer bankamatiklere baktım. Onlarda böyle bir aparat yoktu. Kartımı takacağım esnada dikkatimi çekince o aparata dokunma ihtiyacı duydum. Aparatı kendime doğru çekince yapışkanları ayrılarak elime geldi. O aparatın içini çevirdiğimde batarya ve düzenek olduğunu farkettim." diye konuştu.

Kalay, kart kopyalama aparatının yerinden çıkması üzerine hemen polise haber verdiğini dile getirerek, "Ayrıca bankayı da arayarak ATM’de bir aparat bulduğumu söyledim. Sağolsunlar hemen oradan işlemlere yardımcı oldular. Sonra ben polislere bu aparatları teslim ettim. Ayrıca oraca bir de şifreleri kopyalamak için yerleştirilen kamera düzeneği bulmuşlar." ifadelerini kullandı.

Kalay, durumu yetkililere haber vererek vatandaşlık görevini yaptığını sözlerine ekledi.

ATM'de inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.