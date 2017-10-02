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Korkuluk demirlerinin üzerine düşen kedi tedavi edildi

02 Ekim 2017 Pazartesi, 15:21
Korkuluk demirlerinin üzerine düşen kedi tedavi edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, karnına korkuluk demiri batan kedi, itfaiye ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'nin (CAHİDE) çabalarıyla kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın korkuluk demiri üzerine bir kedinini düştüğünü gören vatandaşlar durumu, itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, demiri keserek korkuluktan kurtardığı kediyi, CAHİDE yetkililerine teslim etti.

Bir veteriner kliniğine götürülen kedinin karnına saplanan demir ameliyatla çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren veteriner Gizem Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir apartmanın korkulukları üzerine düşen kedinin karnına demir saplandığını belirtti.

Ameliyatta demiri kedinin karnından çıkardıklarını ve zarar gören dokuları tedavi ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Dün ameliyat ettiğimiz kedi, bugün yürümeye başladı. Dokuları iyileştikten sonra duyarlı bir aileye kediyi vereceğiz. Bir hafta kadar antibiyotik tedavisi görecek. Tedavisi ise 10 günde tamamlanmış olacak. Kedimiz şu anda biraz agresif ama bunu da sevgiyle aşacağız." diye konuştu.

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