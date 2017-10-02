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Kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 15:24
Kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde imam hatip lisesi müdürü baba, trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 12 Eylül'de babası İsmail Uludağ'ın kullandığı otomobilin su kanalına düşmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Uludağ (12), tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Erbaa Devlet Hastanesi morguna getirilen çocuğun cenazesi, hastane morgundan alınarak Fevzi Paşa Mahallesi İzettin Çağpar Caddesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenaze, Merkez Büyük Cami'ye taşındı. Uludağ'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Uludağ'ın sınıf arkadaşları ellerinde çiçeklerle dua ederek tabutun başından ayrılmadı.

Cenaze namazını, aynı kazada kolundan yaralan Erbaa İmam Hatip Lisesi Müdürü baba İsmail Uludağ kıldırdı.

Cenaze Karayaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 12 Eylül'de İsmail Uludağ yönetimindeki 60 KA 180 otomobil su kanalına düşmüş, kazada sürücü ile birlikte Kerem İkbal Uludağ, Sebahattin Kayıkçı ve Ömer Faruk Uludağ yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Uludağ, Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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