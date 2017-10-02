"Dağa gidiyorum" diyerek terör örgütünden ayrılmış

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de türlü vaatlerle kandırıldıktan sonra terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına katılan ve İzmir'de eylem yapması için görevlendirilen üniversite öğrencisi Adana'da yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Adana'da yakalanan Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi Ö.S, getirildiği Kırşehir'de adli makamlarca tutuklandı.

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Ö.S'nin verdiği ifade, PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmaya çalışanların öğrencileri kandırmak ve kullanmak için yaptığı faaliyetleri de ortaya çıkardı.

Ailesiyle bir süre Mardin'de yaşayıp Adana'ya taşındıklarını anlatan Ö.S, Ahi Evran Üniversitesini kazandıktan sonra Kırşehir'e geldiğini, burada bir ortak tanıdık vasıtasıyla PKK üyesi "Umut" kod adlı Mehmet Ali B. ile tanıştıklarını belirtti.

İstanbul'dan Kırşehir'e geldiğini öğrendiği Mehmet Ali B'nin kendisiyle çok yakından ilgilenmeye başladığını, yemek ısmarladığını, gezi ve eğlence etkinliklerine götürdüğünü, hediyeler verdiğini aktaran Ö.S, daha sonra HDP Kırşehir İl Başkanlığında ve farklı evlerde düzenlenen toplantılara davet ettiğini kaydetti.

Bir süre toplantılara katıldıktan sonra terör örgütü PKK ve YDG-H'nin gençlik yapılanmasında görevlendirilmek üzere İstanbul'a gönderildiğini bildiren Ö.S, burada da birçok etkinlik ve faaliyete katıldığını, eylem yapmak üzere İzmir'de görevlendirildiğini dile getirdi.

İzmir'de kaldığı birkaç haftada kafasında soru işaretleri oluşmaya başladığını anlatan Ö.S, "dağa gidiyorum" diyerek kentten ayrıldığını ancak katılmadığını, izini kaybettirerek irtibatını kestiğini, sonrasında da Adana'daki ailesinin yanına döndüğünü belirtti.

- Operasyon

Kırşehir, Edirne ve Niğde'de üniversite öğrencilerinin PKK'nın dağ kadrosuna kazandırılmasını sağladığı ileri sürülen "Umut" kod adlı örgüt üyesi Mehmet Ali B. Şanlıurfa'da yakalanmış, işlemlerinin ardından getirildiği Kırşehir'de adli makamlarca tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, daha önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Kırşehir İl Başkanının da aralarında olduğu parti yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.

