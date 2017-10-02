Buğday ve arpalar kuyularda muhafaza ediliyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta vatandaşlar, buğday ve arpalarını kuyularda saklıyor.

Bulanık ilçesine bağlı 200 hanelik Mollakent köyünde vatandaşlar, hasat sonrası ihtiyaç fazlası buğday ve arpalarını kuyularda muhafaza ediyorlar.

Yaklaşık 2 bin 500 kuyunun bulunduğu köyde, vatandaşlar söz konusu geleneği 200 yıldır sürdürüyor.

Çiftçilerden Sami Dündar, yaptığı açıklamada, köydeki her evin 4 ila 5 kuyusunun bulunduğunu belirtti.

Tohumluk olarak ayırdıkları buğday ve arpa gibi ürünleri taban genişliği 4, derinliği ise yaklaşık 5 metrelik kuyularda muhafaza ettiklerini dile getiren Dündar, şöyle dedi:

"Her yıl nisan ayında tohumlukları kuyulardan çıkarıp ekiyoruz. Tohumlukları gelenek haline gelen kuyularda saklıyoruz. Yöreye özgü Kevke taşında veya toprak zeminde derin kuyular açıyoruz. Buğday ve arpa hasadından sonra tohumluk ürünlerini kuyuya doldurarak ağzını kapatıyoruz. İlkbahara kadar burada muhafaza ediyoruz."



