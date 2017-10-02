Enerjisini kendisi üretecek olan kesimevinin temeli atıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan ve kendi enerjisini üretmesi bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kesimevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Beybağı Mahallesi Orman Fidanlığı arka kısmında yapılacak olan kesimevi için temel atma töreni düzenlendi. Merasime Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın Kuran'ı Kerim tilavetiyle başlandı.

Tamamı 18 bin metrekare alan üzerine kurulan kesimevinde, idari bina, otopark, hayvan bekleme alanı, atık su arıtma tesisi ve sosyal tesis ile 10 soğuk hava deposunun inşa edilmesi planlanıyor. Temeli atılan kesimevinin yapımı tamamlandığında günde 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilinecek.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, temeli atılan kesimevinin hayırlı olmasını dilediğini kaydererek, "Kesimhanenin olduğu, satış reyonlarının olduğu, misafirhanesine, konaklamasına, yemekhanesine kadar bütün sosyal imkanların bulunduğu bu çok güzel projenin hayata geçmesi için bugün buradayız. Tüm Erzincanlı hemşehrilerimiz adına sevinç duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi.

- Türkiye'deki kesimhanlerde ilk defa enerjisini kendisi üreten tesis olacak

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da seçim çalışmalarında vaatte bulundukları 24 proje içerisinde yer alan kesimevi projesinin temelini attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Mezbahanın tamamlanmasıyla büyük bir ihtiyacın giderilmiş olacağını ifade eden Başsoy, şöyle devam etti:

"Arsa üzerinde 18 bin metrekare alan üzerinde de bu tesisin yapılması için startı verdik. Biz, belediyenin kasasından bir kuruş çıkmadan bu projenin yapılmasıyla ilgili yap-işlet-devret modelinin seçerek projeyi ihale ettik ve alan firmamız bugün itibarıyla projesinin startını verdi. Yaklaşık bir yıl içerisinde bu proje hayata geçecek. Projenin 15 milyon 350 bin liraya mal olacak. 5 bin metrekarelik bekleme alanları var. Tamamı 18 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Ayrıca 10 adet soğuk hava deposu bulunacak. Bu projenin çok ayrı bir özelliği daha var. Enerjisini kendisi üretecek. Güneş enerjisiyle kendi enerjisini kendisi üretebilecek bir tesisi Türkiye’de kesimhanelerde ilk defa hayata geçirmiş olacağız. Erzincan’ımızdaki üreticilere böyle bir tesisi hizmete açmak bize çok büyük bir onur veriyor, gurur veriyor."











