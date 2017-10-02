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A Milli Futbol Takımı, Antalya'da toplandı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 15:28


ANTALYA (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya'da toplandı.

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda yer alan futbolculardan Arda Turan, Emre Mor, Burak Yılmaz, Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Serdar Aziz ve Caner Erkin, uçakla Antalya'ya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerin karşıladığı futbolcular, kampın yapılacağı Regnum Carya Golf & Spa Resort'e gitmek için Antalya Havalimanı'ndan ayrıldı. Vatandaşların özellikle Arda Turan'a yoğun ilgi göstermeleri dikkati çekti.

Yurt dışında oynayan bazı futbolcuların ise gece saatlerinde kampa katılacağı öğrenildi.

Milli takım kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Enes Ünal (Villarreal)"

İzlanda ve Finlandiya maçlarına Antalya kampında hazırlanacak milliler, 5 Ekim Perşembe günü İzlanda maçının oynanacağı Eskişehir'e geçecek.


- İzlanda da Antalya'da kamp yapacak


A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İzlanda, dün gece geç saatlerde Antalya'ya gelerek kampa girdi.

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson yönetimindeki takım, 4 Ekim Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

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