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Düzbağ İçme Suyu projesi

02 Ekim 2017 Pazartesi, 15:35

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracak "Düzbağ İçme Suyu" projesinde çalışmaların dörtte biri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, temelini Başbakan Binali Yıldırım'ın attığı Düzbağ İçme Suyu Projesi'nde aradan geçen 6 aylık süreçte çalışmalar verimli geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, temel atma töreninden bugüne aralıksız devam eden inşaat çalışmalar neticesinde isale hattında 34 bin 64 metre boru döşendiğini belirterek, bu rakamın isale hattında yüzde 25'e karşılık geldiğini belirtti.

Dev projenin 2019 yılında tamamlanmasıyla Gazianteplilerin kaynak suyu kalitesindeki içme suyuna kavuşabileceğine işaret eden Sönmezler, bu çalışmayı DSİ ile yürüttüklerini kaydetti.

Projeyle Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması öngörülüyor.

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