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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

02 Ekim 2017 Pazartesi, 15:36
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlara yakıt ikmali yapacak araçlarla, kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Sınır hattındaki askeri araçlara yakıt ikmali yapacak 3 tanker ile birliklerin çevre güvenliği için döşenecek kurşun geçirmez akordiyon bariyerleri taşıyan 4 kamyon, Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.




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