Amerika'dan bağlandı engelleri nasıl aştığını anlattı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesince, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen projeyle ilgili düzenlenen seminere video konferans yöntemiyle katılan görme engelli Zeynep Şule Yılmaz, eğitim hayatında yaşadığı zorlukları nasıl aştığını anlattı.

Bilgehan Bilgili Kütüphanesi'nde Engelleri Aşalım Projesi'yle ilgili gerçekleştirilen seminerde konuşan Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Mehmet Üneş, dezavantajlı gruplardan olan görme ve işitme engelli gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücü piyasasına katılma oranını artırmak amacıyla projeyi yaptıklarını söyledi.

Proje kapsamında yaptıkları araştırmada, engelli bireylerin kaliteli eğitim alamamasının, iş gücü piyasasına girmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirlediklerini ifade eden Üneş, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile hareket ederek, 80 öğretmene eğitim verdiklerini bildirdi.

Üneş, "Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol doğrultusunda engellilere eğitimler verecek ilk ve orta derecedeki okulların öğretmenlerine eğitimler verdik. İşaret dili, kabartma yazı ve ekran okuyuculuğu olmak üzere 2 alanda yirmişer eğitmene eğitimler vermeyi hedefliyorduk. Hedeflediğimiz rakamı ikiye katlayıp 80 öğretmene eğitim verdik. Bu öğretmenler aracılığıyla çok sayıda engeli bireyi eğitime dahil etmek istiyoruz. Ailelerin hiçbir şekilde çocuklarını engelli olduğu için eğitimden uzak tutmaması lazım. Onların eğitimlerini en iyi şekilde alması için altyapı çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

- Seminere Amerika'dan bağlandı

Amerika'da psikoloji alanında doktora yapan görme engelli Zeynep Şule Yılmaz video konferans yöntemi ile seminere bağlanarak, eğitim hayatında yaşadığı zorlukları nasıl aştığını anlattı.

Yılmaz, liseye ve üniversiteye giderken birçok zorlukla karşılaştığını dile getirerek, "Liseye kayıt yaptırmak için gittiğimde müdür bey kaydımı almak istemedi. Ben kendisini ikna ederek kaydımı yaptırdım. Okuldan derece ile mezun oldum. Üniversitede psikoloji okurken istatistik hocam matematik içeren bir ders olduğu için yapamayacağımı, başka bir formül bulmamız gerektiğini söyledi. Ben ısrarla bu dersi almak istediğini söyledim ve istatistik dersini geçtim. Bu engellerin hepsini aşabileceğimi gösterdim." dedi.

Hayatta birçok zorlukla karşılaştığını ama asla vazgeçmediğini anlatan Yılmaz, "Engellerimizden dolayı bazı şeyleri başaramayacağımız düşünülüyor. Biz istedikten sonra birçok şeyi yapabiliriz. Şu anda Amerika'da psikoloji doktorası yapıyorum. Doktoramı tamamlayıp bu alanda insanlara yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, engellilerin eğitim sistemine entegre olabilmelerinde öğretmenlerin rolünün büyük olduğunu sözlerine ekledi.