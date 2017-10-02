Bodrum'da denizcilik festivali ve yat yarışı

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MUĞLA (AA) - "29. The Bodrum Cup" Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışı, 16 Ekim'de Bodrum ilçesinde yapılacak.

Era Bodrum Yelken Kulübü ev sahipliğinde 16-21 Ekim arasında Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili ilçedeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum guletlerinin ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağladığına dikkati çekerek, "Bodrum'un cazibesi bu tür yelken yarışlarından sonra daha da arttı. Bu yarışlar artık dünyada konuşulur hale geldi. Amacımız yarışlara katılımcı sayısını biraz daha artırmak." dedi.

Bodrum guletlerinin Türkiyeyi temsil ettiğini belirten Kocadon, şöyle konuştu:

"Zaman zaman rekabetler öyle çok kızışmaya başladı ki son günlerde basında özellikle Yunan adalarına gidişlerde yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Bu sıkıntıların altında yatan tek neden güzel Bodrum guletlerinin dünyaya, mavi yolculuğa ve deniz turizmine damga vurmasıdır. Bu ekonomik güç savaşıdır. Daha fazla deniz turizminden faydalanma savaşıdır."

Era Yelken Kulübü Başkanı Erman Aras da 29 yıl önce başlayan festivalin, giderek büyüyüp bu günlere geldiğine işaret etti.

Yelkenin başta Bodrum olmak üzere bölgenin ekonomik olarak ciddi bir lokomotifi haline geldiğini ifade eden Aras, "Bu sayede esnafımız 12 aya yayılan bir turizm mevsiminde daha fazla kazanıyor ve programlarını da ona göre yapıyor. Bizi destekleyenler sayesinde bundan sonraki yıllarda da bu organizasyonları yapma olanağı bulacağız." diye konuştu.





- "Yarış Bodrum ve koylarında yapılacak"





"The Bodrum Cup" Yarış Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da son 4 yıldır Bodrum-Yunanistan arasında düzenlenen etapların, bu yıl yapılmayacağını bildirdi.

Türk denizcilerinin karşı adada bir takım sıkıntılar yaşadığına değinen Uysal, şunları ifade etti:

"Denizcilerimiz Yunanistan'da bazı problemler yaşadılar. Bu problemleri gözardı etmemiz mümkün değildi. Denizcilerimizin yanında olmak adına bu yıl rotamızı Bodrum'a çevirdik. Bodrum ve etrafında, Gökova ve Kissebükü'nü ziyaret etmeyi tercih ettik. Bodrum Cup 29 yıl sonra ilk kez Bodrum limanından ayrıldıktan sonra Bodrum limanına geri dönecek. Bodrum Cup artık bir yelken yarışı olarak değil, büyük bir festival olarak anılıyor. Bu yarışlarla Bodrum'un ve ülkemizin tanıtımını çok daha iyi yerlere götüreceğimizi düşünüyorum."

Uysal, yarışlara ahşap teknelerin yanı sıra fiber teknelerin de olduğu 150'ye yakın teknenin mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Yarış Bodrum-Kisebükü, Kisebükü-Bodrum, Bodrum-Yalıkavak, Yalıkavak-Gümüşlük ve Gümüşlük-Yalıkavak etaplarından oluşacak. Organizasyona yaklaşık 4 bin kişinin katılması bekleniyor.















