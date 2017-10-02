CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran:

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AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, uyuşturucuyla mücadelenin milli bir mesele olduğunu belirterek, teröristle mücadele eder gibi uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cankurtaran, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen toplantıda, uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkati çekerek, yerel yönetimlere bu konuda büyük iş düştüğünü belirtti.

Uyuşturucu ile mücadelenin bir hükümet politikası olduğunu aktaran Cankurtaran, yerel yönetimlerin de bu noktada yaptığı projelerin başarıya ulaştığını ifade etti.

Cankurtaran, her ilin sosyolojik yapısının farklı olduğunu anlatarak, "Bunu ancak yerel yönetimler daha iyi yapılandırır. Hangi birimin nerede tedavi edileceği konusunda yerel yönetimler hükümet politikası olarak beraber hareket etmek zorunda. Bağımlılığın arttığı yerlerde suç oranları da artıyor. Eğer bu gidişata dur demezsek, her geçen gün bağımlılıkla beraber suç oranının da arttığı bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir merkez oluşturacağını, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışacaklarını aktaran Cankurtaran, toplum olarak uyuşturucuyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cankurtaran, uyuşturucuyla mücadelenin milli bir mesele olduğunu vurgulayarak "Evlatlarımız zehirleniyor. Gelin, iktidar partisi, muhalefet partisi demeden bu işi hep birlikte çözelim diyoruz. Aydın'da da büyükşehir belediyesi çatısı altında her düşünceden olan insanla beraber çözelim. Evlatlarımızı bu zehirden kurtaralım. Uyuşturucuyla mücadelede, teröristle mücadele eder gibi, terörle mücadele eder gibi mücadele edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Bağımlı olanları özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.

Basın toplantısına, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ilgililer katıldı.