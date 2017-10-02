Kırklareli'de kedi kurtarma operasyonu

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin çatısındaki kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çatıya ulaşarak kediyi kurtardı.
Alışveriş merkezi yetkilisi Elif Özoğul, kurtarma operasyonun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin çatıya nasıl bilmediklerini söyledi.
Kendilerine haber verilmesi sonrasında durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini belirten Özoğul, ekiplerin çalışmasıyla kedinin bulunduğu yerden kurtarıldığını kaydetti.