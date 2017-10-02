DAP bölgesinde 13 mobil kesimhane kurulacak

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgede 13 mobil kesimhane kurulacağını bildirildi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ne DAP tarafından kurulacak 13 mobil kesimhanenin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yönetmelik hükümlerine uygun hizmet vereceğini belirterek, "Desteklenen projelerden birisi Ağrı'nın Tutak ilçesinde montajı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Diğerlerinin ise kurulum çalışması devam ediyor. Mobil mezbahalar, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve güvenilir gıda sunulması için önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılıkta mevcut potansiyelin desteklenmesi ve altyapının güçlenmesi anlamında çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demir, sağladıkları desteklerin hem tarım hem de hayvan üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Hayvancılığın geçim kaynağı olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hayvan varlığının değerlendirebilmesi için bir altyapı projesi gerektiğini hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"Biz de bölgede hayvancılığın desteklenmesi ve güçlenmesi adına vatandaşın önünde var olan birtakım problemlerin çözümlenmesi için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bölgenin kalkınabilmesi, göç veren değil, göç alan bir bölge haline gelmesi ve çiftçilerimizin refahıyla gelir düzeyinin yükselmesi önceliğimizdir."

Demir, kurulması planlanan mobil kesimhaneler için toplam 7 milyon 155 bin lira ödenek sağlandığını ifade ederek, sağlıklı ve güvenilir gıda arzının ancak bu tür tesislerin çoğalmasıyla mümkün olacağını belirtti.