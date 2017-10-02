ANTALYA (AA) - Manavgat’ta geçen hafta denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan Ukraynalı turist, hayatını kaybetti.
Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde tatil yaptığı otelin sahilinde, 22 Eylül'de denize giren Ukraynalı turist Roman Holovko (27), boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki diğer turistler tarafından denizden çıkarılan Holovko, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ukraynalı turist, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.
Ailesiyle birlikte tatile geldiği öğrenilen Roman Holovko’nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.