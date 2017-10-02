Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı grup amirliklerince, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 kilo 489 gram esrar, 143 uyuşturucu hap, 16 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu içme düzeneği ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 9'u "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.