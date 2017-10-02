Torba Yasa Tasarısı'ndaki tütün düzenlemesi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tütün üretici ve satıcıları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TBMM'ye sunulan Torba Yasa Tasarısı'ndaki kıyılmış tütünle ilgili düzenlemenin geri çekilmesini talep etti.

Adıyaman Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere, Demokrasi Parkı önünde yaptığı açıklamada, Karadeniz için fındık, Malatya için kayısı, Gaziantep ve Şanlıurfa için fıstık ne ise Adıyaman için de tütünün o anlama geldiğini belirtti.

Muhtarlar ve ziraat odası olarak tasarıdaki kıyılmış tütünle ilgili maddenin geri çekilmesini istediklerini vurgulayan Tutdere, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu uygulamanın kanunlaşması halinde köyden kente akın akın göçü getirecek ve hepsinden önemlisi yoksul çiftçimizin daha da yoksullaşmasına sebep olacaktır. Adıyaman halkı, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerimize çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep beraber Adıyaman'ın bu değerine sahip çıkalım. Biz muhtarlar olarak bu konuda her türlü fedakarlığı yapacağız. Bu yasanın geçmesi halinde gerekirse istifa edeceğiz."

Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz de kıyılmış tütünle ilgili maddenin tasarıdan çıkarılması gerektiğini savundu.

Konuşmaların ardından bir süre yürüyen grup Valilik önüne geldi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, Valilik binasının balkonundan yaptığı konuşmada, ifade özgürlüğünün başka yerlere taşınmaması gerektiğini vurguladı.

Ana konunun tütün üreticilerinin mağdur edilmemesi olduğunu ifade eden Kalkancı, "Biz bunun için uğraşıyoruz. Bu problem sizin probleminiz olduğu için benim problemimdir. Size hizmet etmek için geldik. İnşallah Adıyaman'ın mağduriyeti giderilecektir. Bu eylemden vazgeçelim. Burada da trafiği kapatmakla mağduriyet oluşuyor. Tam 5 saat oldu. Bu kanun tasarısı daha meclisin gündemine bile gelmedi." ifadelerini kullandı.

Kalkancı, grup temsilcileriyle de bir süre basına kapalı görüştü.

Grup uyarıların ardından dağıldı.











