Polisten "dersi asan" öğrenci denetimi

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ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul saatinde okulda olmayıp parklarda dolaşan öğrencilere yönelik denetim yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini, ayrıca eğitim ve öğretimlerini olumsuz yönde etkileyecek zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, çocukların güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için 81 il genelinde okul saatinde okulda olmayıp parklarda bulunan çocuklarla ilgili denetim uygulaması gerçekleştirildiği bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerine bağlı 610 personelin katıldığı denetimlerde, 193 ekip ve 6 narkotik köpeğinin de katılımıyla 277 park kontrol edildi.

Uygulama sonucunda, toplam 2 bin 112 şahısın sorgulandığı, okulda olması gerekirken parklarda bulunan 430 öğrencinin tespit edildiği belirtildi. Uygulama sırasında 2 aranan şahsın yakalandığı, 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.