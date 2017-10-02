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Denizli'de balık ölümleri

02 Ekim 2017 Pazartesi, 16:40
Denizli'de balık ölümleri

DENİZLİ (AA) - Pamukkale ilçesindeki bir alabalık çiftliğinde binlerce balık telef oldu.

Tekkeköy Mahallesi'nde Gökpınar Çayı'nın kıyısında bulunan bir alabalık çiftliğinde ölü balıkların olduğunu fark eden çalışanlar, durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden uzman ekipler, aldıkları numuneleri İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstütü Müdürlüğüne gönderdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abidin Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman ekiplerin çiftlikte gerekli çalışmalara hemen başladığını söyledi.

Balıklardan ve sudan alınan numunelerin inceleneceğini vurgulayan Fidan, "Çiftlikte yaklaşık 50 bin balığın telef olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İş yeri sahibi Necdet Yavuz ise "Etrafımızdaki büyükbaş hayvanların dışkıları var. Gerekli şikayetimi yapacağım. İlk defa başıma böyle bir olay geliyor." diye konuştu.

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