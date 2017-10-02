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Bursa'daki silahlı kavga

02 Ekim 2017 Pazartesi, 16:41
Bursa'daki silahlı kavga

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Santral Garaj Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde dün çıkan kavgada Ahmet M'yi (38) tabancayla vurup yaraladıktan sonra araçla kaçan şüpheliler Bali K. (40), Mahmut K. (40) ve Halil K. (36), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Koğukçınar ve Esenevler mahallelerindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vücudunun dört yerine mermi isabet eden ağır yaralı Ahmet M, 112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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