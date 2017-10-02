Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalya'da 2-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası için Antalya'ya gelen Ağaoğlu, bu yıl beşincisi yapılacak Turkish Airlines Open Golf Turnuvası ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Türkiye'nin hiç hak etmediği halde içinde bulunduğu durumlardan ve yaşanan olaylardan ötürü turnuvayı önce iptal ettiklerini hatırlatan Ağaoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının çabalarıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ağaoğlu, o turnuva öncesinde Türkiye ile alakalı olarak yabancı basında, özellikle de İngiliz basınında oldukça olumsuz dedikoduların yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hem gelen oyuncuların vermiş oldukları röportajlar hem de müsabakanın 21 saat naklen yayınlanması ve yine dünyanın cennet köşelerinden birisi olan Antalya'nın bu vesileyle dünyada 1,5 milyar insana ulaşması bu söylentileri bir anlamda boşa çıkardı. Geçen yıl gelmeyen oyunculardan bir kaçı hariç hepsi bu yıl geleceklerini teyit ettiler. Bunların içerisinde en önemlisi 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında altın, gümüş ve bronz madalyayı alan Güney Afrika asıllı İngiliz Justin Rose, İsveçli Henrik Stenson, ABD'li Matt Kuchar. Bunlara ilave olarak Ryder Cup oyuncularının Avrupa takımındaki 12 golfçü 10'u geliyor. Diğer ikisi henüz teyit etmediler. ABD'den Patrick Reed, İngiltere'den Ian Poulter, Matthew Fitzpatrick ve Almanların Türkiye ile alakalı olarak özellikle son 2-3 aydır yapmış oldukları olumsuz ve son derece hoş olmayan propaganda, söylenti ve dedikodulara rağmen, en önemli oyuncuları Martin Kaymer turnuvaya katılıyor."

Geçen yıl turnuvada yer alan 78 oyuncudan en fazla 2-3 fire verileceğini aktaran Ağaoğlu, oldukça yüksek bir katılım beklediklerini kaydetti.

"Yine inşallah başarılı bir organizasyonla ülkemizi en iyi şekilde tüm dünyaya tanıtacağız." diyen Ağaoğlu, 21 saat yapılacak canlı yayının 510 milyon haneye ulaşacağını, sosyal medya, yazılı medya, internet siteleri ile 200-250 milyon dolar değerinde bir reklam yapılacağını belirtti.





- "Dışişleri Bakanımız hem golf sporuna hem de golf turizmine çok büyük önem veriyor"





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun golf sporuna ve turizmine verdiği önemi vurgulayan Ağaoğlu, Çavuşoğlu'nun bu sporun içerisinde olmasının en önemli nedenlerinden birinin Antalyalı olmasından ileri geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu'nun Antalya için gecesini gündüzüne katan, golfün Antalya'nın ve ülke turizmine getirisini çok iyi bilen bir insan olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Her turist değerlidir ve önemlidir. Ama golf turistinin normal turistin 5 katı para bıraktığını düşünürsek, çıkıp diğerleri ile uğraşacağımıza golfe 5-10-20 turist daha kazandırdığımız zaman, diğer turistlere kıyasla daha az enerji sarf etmiş, daha fazla para kazanmış oluyoruz. Büyük bir ihtimalle biraz da bunun bilinciyle Dışişleri Bakanımız hem golf sporuna hem de golf turizmine çok büyük önem veriyor. Gelişmesi için de çok büyük çaba sarf ediyor. Belek, dünyada çok önemli golf ve turizm destinasyonu olarak algılanıyorsa ve yurt dışından aleyhte yapılan bu kadar yanlış, kasıtlı, bilinçli yıpratmalara rağmen Belek hala momentumunu koruyorsa bunda Dışişleri Bakanımızın çok büyük payı, çabaları ve emekleri var."



