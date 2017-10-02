Cezaevi firarisi Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 21 suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 21 suçtan kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen, Samsun'da ikamet eden Güldane Yılmaz'ın kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.