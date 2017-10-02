İngiliz havayolu şirketi Monarch Airlines'ın iflas etmesi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde tatil yapan İngiliz vatandaşları kiralanan charter uçaklarla İngiltere'ye yollandı.

İngiliz havayolu şirketinden Monarch Airlines'ın iflasını açıklamasının ardından Muğla'nın farklı ilçelerinde tatil yapan turistler charter uçaklarla YDA Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye dönüş yaptı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin en büyük 5 havayolundan birisi olan şirketin iflasını açıkladığını söyledi.

Monarch havayollarının yıllardır bölgeye hizmet verdiğini anlatan Güvenç, "Bu yıl bize haftada 22 uçuşla ciddi bir yolcu kitlesi taşıdı. Şu ana kadar 87 bin yolcu taşıdı. Sezonun geri kalan kısmında 72 uçuşu daha vardı ve o da yaklaşık 7 bin yolcuya ediyordu." dedi.

Güvenç, bundan sonraki uçuşları Freebird firmasının devraldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Burada tatilini yapan yolcular rahatlıkla Freebird uçuşlarıyla tekrar İngiltere'ye dönüyorlar. Planlamalar yapıldı ve sıkıntı görünmüyor. Her türlü tedbirimiz alındı. İlk check-in işlemini Freebird yaptı. İngiltere konsolosuyla koordineli halde gidiyoruz. Ama asıl büyük yolcu kitlesi İspanya'da Mayorka'da oradaki operasyonlar 100 binleri geçiyor. Herhalde orada da bir çözüm yolu bulmuşlardır. Türkiye için özellikle Dalaman için herhangi bir problem yok. Şu anda tatilini yapmakta olan yolcular tatillerini bitirecekler ve yine kendilerine tahsis edilmiş uçaklarla geri dönüyorlar."

Uçağa binmeden önce gazetecilerle konuşan İngiliz turistler, ülkelerine dönüşlerinde sorun olmadığını ifade etti.