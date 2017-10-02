Edirne Asker Hastanesi Şehitliğine ödül

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EDİRNE (AA) - Edirne Asker Hastanesi Şehitliği, "Şehir Ödülleri Türkiye" kapsamında ödüle layık görüldü.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Edirne Belediyesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türk Şehitlikleri İmar Vakfı işbirliğiyle yapılan Asker Hastanesi Şehitliği'nin ödül almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gurur verici bir ödül olduğunu ifade eden Gürkan, "Ödül olarak bir kandil verildi. Efes’te bulunan tarih öncesi kandillerden birinin Kültür Bakanlığı’ndan izin alınarak, aynısı yapılmış. 4 bin yıl önce kullanılan bir kandil bu. Bu kandili ülkemizi, bekamızı, milli birliğimizi, vatanımızı sonsuza kadar aydınlatması dileğiyle bize verdiler. Ben de aynı duygularla Şehit ailelerini temsil eden Şehit Aileleri Derneği’ne onurla ve gururla bu ödülü takdim ediyorum. Çünkü ödülün gerçek sahibi onlar" diye konuştu.

Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Derneği tarafından, Asker Hastanesi'nde şehit olmuş 52 bin şehitten 5 bin 5'inin yakınlarına mektuplar gönderdiklerini, bu mektuplardan 800'üne geri dönüş yapıldığını aktardı.

Böyle bir çalışmanın hem manevi hem de duygusal bir boyutunun olduğunu vurgulayan Gürkan,"Düşünebiliyormusunuz? Bundan neredeyse 100 yıl önce bir aile büyüğünüz, dedeniz savaşa gitmiş bir daha geri dönmemiş. Bundan 100 yıl sonra size bir mektup geliyor. (Bu sizin dedeniz miydi?) diye. Sonra mezarının yerini öğreniyorsunuz. Hem manevi, hem duygusal, hem de gurur boyutuyla gerçekten muhteşem bir olay. Bunlar bizi çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

-"30 şehitliği gün yüzüne çıkarmak istiyoruz"



Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, 2 bin 167 üyesi olan bir sivil toplum örgütü olduklarını belirtti.

Derneklerinin 4 ana temel üzerine kurulduğunu anlatan Çiftçi, "Aziz şehitlerimizin anıları yaşatmak, Şehitlerimizin değerli ailelerinin özlük haklarını korumak, şehitlerimizin emaneti yavrularımızın eğitimlerine katkı sağlamak ve Edirne’de yer alan Cumhuriyet öncesi şehitleri ve şehitliklerin isimlerini gün yüzüne çıkartmak" dedi.

Dernek olarak çeşitli savaşlarda şehit olmuş kişilerin isimlerini tespit ettiklerini bildiren Çiftçi, "Edirne'de 30 şehitlik var, bu şehitliklerde yaklaşık 300 bin şehit var. Biz dernek olarak bundan sonraki süreçte de bu 30 şehitliği gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir şehitliğin yapımına da başlayacaz. Kentte bulunan 30 şehitlikte yatan 220 bin şehidin isimlerini tespit ettik. Çok sağlam arşiv çalışması yaptık." ifadelerini kullandı.