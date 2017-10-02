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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

02 Ekim 2017 Pazartesi, 16:58

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.A. İstanbul'da, diğer şüpheliler İ.D, Ö.A, M.B, M.A. ve T.Y. ise Ordu'da gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar maddesine el konulduğu öğrenildi.






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