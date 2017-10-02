Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül ile 02 Ekim arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 15,13 gram eroin maddesi, 2 kilo 32 kg metamfetamin maddesi, 4,11 gram afyon sakızı maddesi, 4 gram esrar maddesi ve 1 adet hap ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."