Özgecan Aslan'ın ailesine yönelik "tehdit" iddiaları

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MERSİN (AA) - Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç, Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın babasını tehdit ettiği iddialarını yalanlayarak, 4 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiklerini bildirdi.

Dalğıç, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, derneğin 2015 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan ile tüm dezavantajlı kadınların ve genç kızların sesi olmak için kurulduğunu söyledi.

Kuruldukları günden bu yana kadına yönelik şiddete ilişkin kamusal duyarlılığının arttırılması ve dezavantajlı kadınların statülerinin yükseltilmesi konularında çalıştıklarını ifade eden Dalğıç, şunları belirtti:

"Özgecan kızımızın ailesinin yaptığı talihsiz açıklama artık dernek faaliyetlerinin yönetimimiz tarafından sürdürülmesi olanağını ortadan kaldırmış ve bu sürece bazı siyasi kesimlerin destek vermesi de gündemin siyasi arena malzemesine dönüşmesine neden olmuştur. Başta kızımızın anısına duyduğumuz saygı nedeniyle bu konuda gündem oluşturmak isteyen kimseye meydan vermeyeceğimi belirterek, dernek yönetimi olarak istifamızı sunuyoruz."

Dalğıç, dernekte kendisiyle birlikte 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini, yönetimde sadece Özgecan Aslan'ın ablası Beste Aslan'ın kaldığını aktardı.

Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan'ın, geçen günlerde Tarsus Adliyesinde görülen, genç kızın öldürülmesine ilişkin davanın ardından kendisine yönelik Aslan ailesini tehdit ettiği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Dalğıç, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Dalğıç, şöyle dedi:

"Bunun ne akla, ne mantığa, ne de vicdana dayanan en ufak bir geçerliliği olamaz. Her şeyden önce ben bir anneyim. Benim de 2 tane kızım var. Mersin'de şimdiye kadar bu 3. derneğim, birçok projeye imza attım. Hangi kadın, evladı katledilen bir aileyi arayıp da 'Kızının biri katledildi, diğer iki çocuğuna dikkat et.' diyebilir. Bunu diyebilmek için vicdan yoksunu olmak lazım."

Aslan ailesince, hazırladığı bir SODES projesine verdiği "Defne" isminin, kendi torununa ait olduğunun ileri sürüldüğünü söyleyen Dalğıç, bu adda bir yakının olmadığını, suçlamaların art niyetli olduğunu savundu.

Dalğıç, derneğin bütün mali kayıtlarının incelenmesini istediklerini ifade ederek, yaptıkları projeleri anlattı.

Derneğe gelen Mehmet Aslan ile eşi Songül Aslan'ı bıçakla tehdit ederek, dışarı attırdığı iddialarının da asılsız olduğunu belirten Dalğıç, suç duyurusunda buna da yer verdiğini sözlerine ekledi.



