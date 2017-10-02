DÜZCE (AA) - Lösemi hastası oğlunu kaybeden Kemal Yücel, hastalığa dikkati çekmek amacıyla "Her Pedal Bir Umut Olsun" projesi ile16 gün önce Adana'dan İstanbul'a başlattığı bisiklet yolculuğunda Düzce'ye geldi.
Anıtpark Meydanı'nda toplanan Bisiklet Gönüllüleri Derneği üyeleri ve Yücel, Türk Kızılayı Batı Karadeniz Kan Merkezi Müdürlüğü'nde kök hücre bağışında bulunmak için kan örneği verdi.
"Her pedal bir umut olsun" sloganıyla bisiklet turuna çıktığını anlatan Yücel, şöyle konuştu:
"Bisikletli dostlarımızla birlikte Kızılay'ın kan alma merkezine geldik. Arkadaşlarımız kan örneği veriyorlar. Verilen 3 tüp kan örneği ile kahraman olma yolundaki ilk adımı attık. Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın ortak çalışması olan Türk Kök'te bu kan örnekleri analiz ediliyor. Analizler sonucunda eşleşme sağlanırsa kök hücre bağışı için gerekli işlemler yapılıyor. Bu sayede, güzel yürekli bağışçılarımız sayesinde lösemi hastalarımız yaşam bulacak."
İstanbul'a doğru pedal çevireceğini aktaran Yücel, "Düzce ziyaretimin ardından Sakarya'ya gideceğim. Orada da benzer etkinliklerle bağışçılarımızla kan ve kök hücre bağışı yapacağız. Kocaeli'yi geçip İstanbul Kadıköy'de sanatçı dostlarımız ve birçok bağışçımızla pedal çevirip kök hücre örneği vereceğiz." ifadelerini kullandı.