FETÖ'nün Acıpayam'daki kadın yapılanmasına yönelik dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Acıpayam ilçesindeki kadın yapılanmasına yönelik 1'i tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ile sanıkların yakınları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan E.A, Acıpayam'da 2007 yılından ihraç edildiği 2016 Kasım ayına kadar Kur'an kursu öğreticiliğini yaptığını, üniversite mezunu olarak kendisinin kadınlarla ilgilendiğinden sosyal sorumluluk anlayışıyla KHK ile kapatılan derneğe kurucu üye olduğunu ifade etti.

Derneğin hiçbir faaliyetine katılmadığını savunan E.A, derneğin yönetim kurulu toplantılarına gitmediğini, evrakı Kur'an kursunda imzaladığını söyledi.

Örgüte Afrika'da katarakt ameliyatı için 100 dolar bağışta bulunduğunun hatırlatıldığı E.A, "Sıradan bir devlet memuruydum. Öğrenciler, zaman zaman para istediklerinde 5'er, 10'ar lira bağışta bulunuyordum. Bunları sorgulama ihtiyacı hissetmedim. Benden böyle bir para istenmedi. Türk adaletine, hukukuna güveniyorum. Suçsuzum." dedi.

İddia makamının, tanık M.Ü.T'nin beyanında kendisinin örgütün düzenlediği kermeslere katıldığını bildirmesi üzerine, o tarihlerde Acıpayam'da olmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanıklardan Ü.Ö. de ısrarlara dayanamadığını ve çevresinin kendisini dernek kurucu üyeliğine ikna ettiğini ifade etti.

Derneğin toplantısına katılmadığını savunan Ü.Ö, Bank Asya'ya yatırdığı paranın 25 yıllık devlet memuriyetindeki birikimi olduğunu, eşinin yönlendirmesiyle hesabındaki paralarla döviz alışverişi yaptığını iddia etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, örgütte "abla" olarak görev yaptıkları ileri sürülen ve KHK ile kapatılan Yeni İklim Hanımlar Derneğinin yöneticileri olan sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.