Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şuhut ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yetkililerce AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine getirilen akbabanın, ateşli silahla yaralandığı belirlendi.

AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tedaviye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başören köyü civarında bulunan akbabanın bakımı merkezimizde yapılıyor. Akbabaların nesli son yıllarda dünya genelinde azalıyor. Bu kuşlar yeryüzünün kanatlı çöpçüleridir. Doğanın temiz kalmasına büyük katkısı olan bir türdür. Leşlerin tüketilmesini sağlayarak salgın hastalıkların yayılmasını önlüyor. Akbabalar bu özellikleri ile ekolojik dengenin korunmasını sağlıyor. Vatandaşların, akbabaların bu özelliğini bilerek daha duyarlı ve koruyucu davranmalarını istiyoruz."