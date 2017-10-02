FETÖ'nün Çal'daki "Diyanet yapılanması"na yönelik dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Diyanet yapılanması"na ilişkin davada 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Ali Doğaç, Akkent Asmalı Camisi'nde imamken KHK ile ihraç edildiğini ve tutuklandığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan öğrenerek Çal Müftülüğüne gittiğini savundu.

Tanık beyanlarındaki "Darbe başarılı olsaydı, Çivril'e müftü olacaktı." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden sanık Doğaç, "Tanık beyanları iftira, yalan. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beni suçlayan hakim suç işlemiştir." diye konuştu.

Hazırladığı 18 sayfalık savunmayı okuyan ve mahkemeye veren Doğaç, "Eskiden mahkemenin çözemediği konuları mahallenin imamları çözerdi, şimdi birbirlerini suçluyorlar." dedi.

Doğaç, "HDP'nin kahvehanesine gittiği ve HDP'nin oylarının arttığı" iddialarıyla ilgili de "HDP'nin kahvehanesi diye bir şey yok. O iddiaları ortaya atanlar da diğer kahvehaneler kapalıyken oraya gidiyordu. O kahvehane sabah erken açıldığından kahvaltı yapabilme imkanı vardı. HDP'nin oyu artmış. Bana ne HDP'nin oyunun artmasından, o iddiayı ortaya atanlara ne?" ifadelerini kullandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından, çoğunluğu KHK ile mesleklerinden ihraç edilen imam ve öğretmenlerden oluşan 2'si firari 19 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.