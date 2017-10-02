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Bodrum'da deniz dibi temizliği

02 Ekim 2017 Pazartesi, 17:39
Bodrum'da deniz dibi temizliği

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi dalış ekibinin katılımıyla "Cevat Şakir'in İzinden Gökova Deniz Dibi Temizliği" kapsamında Karacasöğüt Limanı'nda deniz dibi temizlendi.

Dalış ekibinde görevli 13 dalgıç ile Karacasöğüt Limanı'nda başlatılan temizliğe, katı atık toplama teknesi de eşlik etti.

Temizlik çalışmasında balıkçı sepetleri, plastik ve cam şişeler çoğunlukta olmak üzere yaklaşık 500 kilo katı atık çıkarıldı. Atıklar arasında uydu anteni ile tekerlekli el arabası da dikkati çekti.

Temizlik çalışmasını Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yönetim Kurulu üyesi ve Gökova Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Mahmut Saral da izledi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre bilincinin gelişimine katkı sunmak amacıyla yapılan deniz dibi temizliği çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Denizlerin hem doğa hem de yaşam alanı olduğunu anlatan Kocadon, "Denizlerimizi kirletmeden, denizin bize sunduğu nimetleri de göz önünde bulundurarak onu ne pahasına olursa olsun korumalıyız." diye konuştu.

Dalış ekibi hafta boyunca İngiliz Limanı, Tuzla, Yedi Adalar, Börtübed, Çatı ve Çökertme koylarında deniz temizliğini sürdürecek.

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