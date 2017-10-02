ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

02 Ekim 2017 Pazartesi, 17:43

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde Bekir D. ile isimi henüz belirlenemeyen iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bekir D'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 2 kişi ile yolda geçen bir kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaralıya kentteki hastanelere kaldırdı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
AK Parti Gaziantep Milletvekili Yüksel'in vefatı
YEREL

AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ YÜKSEL'İN VEFATI
Suruç Ovası'nda sulama durdurulacak
YEREL

SURUÇ OVASI'NDA SULAMA DURDURULACAK
Göbeklitepe'nin UNESCO hazırlığı sürüyor
YEREL

GÖBEKLİTEPE'NİN UNESCO HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI