Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı ve geçmişte Cumhuriyet Üniversitesinde örgütün öğrenci yapılanmasında sohbetlere katıldığı tespit edilen B.B. ve İ.C, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklandı, İ.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.