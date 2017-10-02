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Antalya'da 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

02 Ekim 2017 Pazartesi, 18:05

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince doğu illerinden kaçak sigara getiren şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Antalya'ya gelen araçlar üzerinde yapılan risk analizi uygulamaları sonucunda Gaziantep'ten gelen bir araçta piyasaya sürülmek üzere 17 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği, araçta bulunan H.S. ve E.A isimli şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S tutuklandı.

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