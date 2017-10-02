Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ramazan Gürbüzoğlu'nun (62) kullandığı 06 TVU 44 plakalı otomobil, Yukarıbozan köyü mevkisindeki orman yolunda yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki Satı Gürbüzoğlu (60) ağır yaralandı.
Yaralılar, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından güçlükle ambulanslara taşınarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.