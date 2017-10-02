Madencilerin "koltuklar kirlenmesin" diye ayakta yolculuk yapması

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler ile ön camı kırık telefonuyla işçilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk'e, Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman tarafından 2 günlük tatil hediye edildi.

İlçeye bağlı Muslu beldesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Adıyaman, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etmek istediği maden işçileri Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak ile işçilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk'le Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Burada işçilerle ve Ertürk ile sohbet eden Adıyaman, daha sonra işçilere ve ailelerine 2 günlük kaplıca tatili hediye etti. Adıyaman, işçilerin gündeme gelmesini sağlayan Ertürk'e de kaplıca tatilinin yanı sıra bir de akıllı telefon hediye etti.

Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, madencilerin davranışlarıyla tüm topluma örnek olduğunu söyledi.

Kırık telefonuyla madencilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk'e duyarlılığı için teşekkür eden Adıyaman, "Tüm maden işçileri gibi bir onurun, emeğin dersini sundunuz. Aslında tokat gibiydi bu davranışınız. Bu asaletinizi, emeğinizi, yüreğinizi ve kişiliğinizi halkımla bütünleştirmek istedim. Aslı Ertürk emeğin, onurun ve saygınlığın fotoğrafını çekmiş. Ben bunu böyle algılıyorum. Bu anlamlı jestlerinden dolayı madenci kardeşlerimize aileleriyle birlikte 2 günlük tatil, Aslı kızımıza da bir telefon hediye etmek istiyorum." dedi.

İşçilerden Gökhan Onur da madende babasını kaybettiğini belirterek, madenciliğin çok farklı olduğunu ve anlatırken bile duygulandığını dile getirdi.

Aslı Ertürk ise çok mutlu olduğunu kaydederek, madencilerle gurur duyduğunu ifade etti.