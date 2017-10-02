Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince il genelinde yapılan uygulamalar kapsamında, sigara ve akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24-30 Eylül tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda 22 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara, bin 618 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."