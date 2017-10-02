Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince il genelinde yapılan uygulamalar kapsamında, sigara ve akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"24-30 Eylül tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda 22 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara, bin 618 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve 1 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."