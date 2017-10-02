Şehit güvenlik korucusu Page son yolculuğuna uğurlandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Dündar Page, Cizre'de son yolculuğuna uğurlandı.

Özel harekat polislerince taşınan şehit Page'nin naaşı, Cizre Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Cizre Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, şehidin babası Hasan Page'ye oğlunun tabutuna sarılı Türk bayrağını verdi.

Defin işleminin ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terör örgütleri tamamen bitene kadar mücadelenin kararlı bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Aktaş ve beraberindeki heyet, çatışmada yaralanan güvenlik korucuları Vehat Page ile Mehmet Şirin Page'yi tedavi gördükleri Cizre Devlet Hastanesinde ziyaret etti.